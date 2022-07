Ucraina, Zelensky: "Putin ha dichiarato la guerra del gas all'Europa"

globalist

26 Luglio 2022 - 10.16

Zelensky ha affermato che la Russia sta deliberatamente rendendo difficile per l’Europa prepararsi all’inverno. Il Cremlino sta dimostrando ancora una volta di non essere interessato al destino dei popoli, ma di diffondere terrore”, ha detto il presidente ucraino, che ha poi rinnovato l’appello ai leader europei per un inasprimento delle sanzioni contro Mosca.

Kuleba: “La guerra del gas di Putin all’Ue, continuazione di quella a Kiev”

“La guerra del gas di Putin contro l’Europa è una continuazione diretta della sua guerra all’Ucraina. Ovunque possa causare danno, lo farà. Userà ogni dipendenza che l’Europa ha dalla Russia per rovinare la vita normale di ogni famiglia europea. L’unico modo è rispondere duramente e liberarsi di ogni dipendenza”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, nel giorno del consiglio Ue energia che deve decidere sul piano di emergenza per il gas e all’indomani del nuovo taglio alle forniture all’Europa annunciato da Gazprom.