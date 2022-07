Ucraina, altre bombe su Odessa: i russi colpiscono anche Kharkiv e Donetsk

globalist

26 Luglio 2022 - 10.11

Preroll

Le forze russe hanno colpito ancora una volta la città di Odessa, nel sud dell’Ucraina, nelle prime ore di questa mattin: lo riferisce l capo dell’amministrazione militare della regione, Serhiy Bratchuk. L’attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di “velivoli strategici”, ha affermato. Sabato scorso, appena 12 ore la firma dell’intesa con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell’Ucraina, la Russia aveva bombardato Odessa con missili da crociera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Sindaco di Kharkiv: i russi bombardano il centro città

Middle placement Mobile

Le forze russe hanno bombardato Kharkiv, nell’Ucraina orientale, nel corso della notte, colpendo zone vicine al centro cittadino. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, sul proprio canale Telegram. “Ancora un bombardamento notturno della città. E’ avvenuto in una delle parti di Kharkiv che è più vicina al centro. E’ consuetudine colpire vicino a un edificio che non ha nulla a che fare con le infrastrutture militari”, ha affermato il sindaco. Terekhov ha poi osservato che finora non ci sono informazioni su eventuali morti e feriti.

Dynamic 1

Il Governatore del Donetsk: bombardamenti russi causano 3 morti e 8 feriti

E’ di tre morti e otto feriti il bilancio dei bombardamenti effettuati dall’esercito russo nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato questa mattina il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sul proprio canale Telegram. “Il 25 luglio i russi hanno ucciso tre civili del Donbass: uno a Krasnohorivka, uno a Soledar e uno a Marinka. Altre otto persone sono rimaste ferite”, ha scritto Kyrylenko. Il governatore ha poi sottolineato che attualmente e’ impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovas, citta’ sotto il controllo delle truppe russe.