L'antisemitismo russo: una storia che viene da lontano e irrompe nella guerra contro l'Ucraina

Umberto De Giovannangeli

26 Luglio 2022 - 16.26

Preroll

A innervare ideologicamente la guerra della Russia contro l’Ucraina è anche l’antisemitismo. Una piaga che viene da molto lontano e che è parte significativa del nazionalismo russo sin dai tempi degli zar.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Per averne un quadro dettagliato, di straordinario interesse storico-culturale, è da leggere il saggio su Haaretz di David E.Fishman.

Middle placement Mobile

Il professor Fishman è ordinario di Storia presso il Jewish Theological Seminary of America. Dirige il Project Judaica, il programma della JTS in Ucraina, in collaborazione con l’Accademia di Kyiv-Mohyla e il Servizio archivistico ucraino. La sua è una lezione di storia da memorizzare.

Dynamic 1

Una piaga secolare

Scrive il professor Fishman: “La guerra della Russia contro l’Ucraina e il suo conflitto con l’Occidente hanno preso una piega antisemita. Erano decenni che non apparivano così tanti attacchi agli ebrei e a Israele nella stampa, nella televisione, nei social media e nei pronunciamenti ufficiali russi. Questo è in parte il risultato del fatto che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ebreo, e i media russi hanno cercato di diffamare Zelensky in tutti i modi possibili. Ma le radici di questa recrudescenza dell’antisemitismo pubblico sono molto più profonde e le sue conseguenze più ampie.

Dynamic 2

In cima alla lista degli incidenti c’è l’intervista che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha rilasciato a un giornalista televisivo italiano all’inizio di maggio. A Lavrov è stato chiesto come potesse affermare che l’Ucraina fosse governata da un regime nazista quando il suo presidente, Zelenskyy, era ebreo. Lavrov ha risposto che “anche Hitler aveva sangue ebraico” e che “i più accaniti antisemiti sono di norma ebrei”.

I suoi commenti hanno suscitato un’ampia condanna a livello globale e hanno innescato una breve crisi nelle relazioni russo-israeliane. Molti hanno fatto notare che dare la colpa dell’Olocausto e dell’antisemitismo agli ebrei è di per sé un’affermazione crudamente antisemita. Ci sono volute le presunte scuse telefoniche del Presidente Vladimir Putin al Primo Ministro israeliano Naftali Bennett per calmare la tempesta. I commenti di Lavrov non sono stati improvvisati. Gli osservatori avevano notato l’ebraicità di Zelensky e la sua incongruenza con le affermazioni russe sul presunto nazismo dell’Ucraina dall’inizio della guerra il 24 febbraio. Il Ministero degli Esteri russo ha avuto più di due mesi per formulare una risposta, e così è stato. Lavrov stava articolando una posizione ufficiale preparata. Le osservazioni di Lavrov ci sembrano bizzarre solo perché presumiamo che il ministro degli Esteri russo si stesse rivolgendo a un pubblico occidentale. In realtà, Lavrov e altri funzionari russi sanno di aver perso l’opinione pubblica occidentale e non stanno cercando di riconquistarla. Lavrov avrà anche parlato con un italiano, ma le sue osservazioni erano destinate principalmente a un pubblico russo interno. Erano un segnale che il lessico dell’estrema destra russa – un gruppo eterogeneo di monarchici, stalinisti e imperialisti che prima della guerra languiva ai margini della vita pubblica – un lessico che include il rimprovero e il vilipendio degli ebrei, era ora approvato come discorso russo mainstream.

Dynamic 3

Per ribadire questo punto, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito la tesi di Lavrov. Ha prodotto un breve “studio” storico volto a dimostrare che gli ebrei hanno collaborato con i nazisti nel perpetrare l’Olocausto. Il documento affermava che i capi dei ghetti e dei consigli ebraici (Judenraten) imposti dai nazisti avevano collaborato con i tedeschi per mandare a morte gli ebrei. La Zakharova ha definito “antistorica” la condanna ufficiale israeliana delle osservazioni di Lavrov. Ha anche criticato Israele per aver sostenuto “il regime neonazista in Ucraina” e ha avvertito che mercenari israeliani stanno combattendo a fianco della presunta Brigata Azov neonazista. In altre parole, Zelenskyy e i combattenti israeliani in Ucraina stavano continuando la tradizione della collaborazione ebraica con i nazisti.

Non c’era nulla di nuovo nell’argomentazione del Ministero degli Esteri russo. Negli anni ’70 e ’80, era un punto fermo della letteratura antisionista sovietica affermare che i sionisti avevano collaborato con i nazisti. Di conseguenza, lo Stato di Israele era l’erede della Germania nazista. Uno dei classici di questo genere di scritti, “Il fascismo sotto la stella blu” (Mosca, 1971), proclamava: “I kapò dei campi di sterminio e la polizia speciale dei ghetti furono reclutati dalla Gestapo tra i sionisti. […] La tragedia di Babi Yar [il luogo dell’omicidio di massa alle porte di Kiev] rimarrà per sempre un’incarnazione non solo del cannibalismo nazista, ma anche della vergogna indelebile dei loro complici e successori, i sionisti”. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto rivivere questo brutto mito di mezzo secolo fa, con una modifica. Ha sostituito la parola “sionisti” con l’uso aperto della parola “ebrei”.

Dynamic 4

Bisogna tenere presente che, per il lettore russo, la Germania nazista non è stata prima di tutto l’autore dell’Olocausto, ma il Paese che ha attaccato l’Unione Sovietica il 22 giugno 1941 ed è stato responsabile della morte di 27,5 milioni di cittadini sovietici, la maggior parte dei quali civili. Ritraendo Hitler come un ebreo e collegando altri ebrei ai nazisti, Lavrov e Zakharova identificavano gli ebrei come nemici del popolo sovietico. E la loro progenie, Zelensky e gli israeliani, sono ora altrettanto nemici del popolo russo, per aver sostenuto i neonazisti ucraini. Una volta creati i collegamenti, il vilipendio degli ebrei è stato legittimato.

Ironia della sorte, Israele ha fatto di tutto per mantenere un basso profilo e una quasi neutralità nel conflitto russo-ucraino, con grande disappunto di molti osservatori americani ed ebrei. Non ha inviato armi all’Ucraina, se non elmetti e giubbotti antiproiettile. Ma il regime di Putin ha bisogno di dipingere Israele come sostenitore del regime “nazista” in Ucraina, perché deve soddisfare l’estrema destra russa, che è il gruppo elettorale più militarista e imperialista del Paese. L’estrema destra invia volontari e combattenti al fronte ucraino e in questi ambienti l’antisemitismo è di rigore.

Dynamic 5

È interessante notare che la notizia secondo cui Vladimir Putin si sarebbe scusato per le osservazioni di Lavrov in una telefonata con Naftali Bennett ha avuto origine nella lettura israeliana della telefonata Putin-Bennett, ma non si trova in quella ufficiale russa. Interpellato sulla questione, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov si è rifiutato di confermare le scuse e la stampa russa non ne ha parlato. Questo lascia le cose esattamente dove le autorità russe vorrebbero che fossero: molti in Israele e in Occidente credono che le scuse siano state estese, placando così le loro preoccupazioni, ma nulla è stato concesso all’opinione pubblica russa, che vede le dichiarazioni di Lavrov e Zakharova come la parola ufficiale: Hitler era un ebreo, i peggiori antisemiti sono di solito ebrei, gli ebrei hanno collaborato con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale e continuano a collaborare con i nazisti ucraini oggi.

Ma le esternazioni di Lavrov-Zakharova sono solo la punta dell’iceberg.

Il pensiero cospiratorio sugli ebrei è tornato in diversi media russi. Un articolo del giornale di destra Zavtra (Domani) avverte che una cricca ebraica internazionale sta conducendo una campagna globale contro la Russia. Tale cricca sarebbe composta da Zelensky, dai rabbini capo di Chabad in Russia e Ucraina (i rabbini Berl Lazar e Shmuel Kaminetsky), da oligarchi ebrei russi e ucraini (tra cui Roman Abramovich, uomo d’affari vicino a Putin e al Cremlino) e sarebbe gestita da Gerusalemme. Per quanto riguarda Chabad, l’autore dell’articolo di Zavtra ha aggiunto: “Definirei l’atteggiamento di Chabad verso i non ebrei come fascista… Chabad aderisce all’idea che solo gli ebrei sono esseri umani… Non è forse nazismo?”.

Zavtra è stato l’organo della destra russa più dura e la sua propensione all’antisemitismo è ben nota. Non così il talk show di propaganda politica più importante della Russia, condotto da Vladimir Solovyov, che si è vantato di essere ebreo. Alla fine di aprile, un ospite del programma televisivo di Solovyov ha inveito contro l’aumento della russofobia globale, diffusa dai liberali in Russia e all’estero. L’ospite ha identificato i principali russofobi come la scrittrice dell’Atlantic Anne Applebaum, il politico dell’opposizione russa Yevgeny Roizman e l’ex conduttrice radiofonica di Eco di Mosca Tatyana Felgenhauer. Un secondo ospite è intervenuto: “Ascoltate solo i cognomi che sono stati citati” (Applebaum, Roizman, Felgenhauer). In altre parole, sono tutti ebrei. Nessun altro del panel ha obiettato.

Così il talk show politico più popolare in Russia ha dato voce in prima serata alla tesi secondo cui gli ebrei sono nemici della Russia. Poche settimane dopo, Solovyov, che nonostante la sua autoproclamata ebraicità è prima di tutto un propagandista servile, che si limita a dire tutto ciò che i suoi superiori gli dicono di dire, ha scritto sul suo canale Telegram: “Stiamo liberando una parte della Russia, la Rus’ di Kiev, dai suoi colonizzatori tedeschi, anglosassoni ed ebrei”. Così, gli ebrei sono partner dello sforzo occidentale di sottrarre l’Ucraina alla Russia.

Per sottolineare il fatto che Israele e gli ebrei sono ora in campo nemico, il Ministero degli Esteri russo ha ricevuto una delegazione di alto livello di funzionari di Hamas pochi giorni dopo le dichiarazioni di Lavrov e Zakharova. Hamas si prende spesso il merito degli attacchi terroristici in Israele e ultimamente anche del lancio di razzi.

Il quotidiano russo Zvezda (The Star), di proprietà del Ministero della Difesa russo, si è unito al fuoco di fila. Ha pubblicato un articolo in cui viene ripresa una vecchia teoria cospirativa secondo la quale i soldati israeliani avrebbero interferito militarmente in Russia nel 1993, quando il presidente filo-occidentale Boris Eltsin ordinò di bombardare il parlamento per respingere un colpo di stato. Secondo Zvezda, Eltsin invitò a Mosca i commando delle truppe speciali israeliane per condurre l’attacco alla Duma russa. Questa fantasia dell’estrema destra russa viene ora diffusa da un organo del ministero della Difesa, che ha aggiunto: I commandos israeliani sono tornati, e questa volta combattono a fianco dei nazisti ucraini.

Nella più recente iterazione dell’antisemitismo russo, ebrei e Israele sono inseparabili e indistinguibili. E c’è una linea retta tra ciò che gli ebrei avrebbero fatto centinaia di anni fa e ciò che Israele starebbe facendo ora. Un articolo della Pravda (sì, quella Pravda!), l’organo del Partito Comunista della Federazione Russa, che è il secondo partito politico della Russia, ha recentemente collegato i punti: All’inizio del XVII secolo, gli ebrei “occuparono tutti i mercati, imposero dazi su tutti i prodotti russi e tassarono l’esecuzione di cerimonie religiose nelle chiese ortodosse. Si trattò di un vero e proprio genocidio”. Poi, passando senza soluzione di continuità dal presunto genocidio ebraico contro i russi nel lontano passato al presente, l’articolo conclude che lo stesso impulso genocida è alla base della politica israeliana contemporanea. La posizione degli israeliani è che “più russi e ucraini si uccidono a vicenda, meglio è”.

La comunità ebraica russa ha osservato questi sviluppi con allarme. La settimana successiva ai commenti di Lavrov e Zakharova e alla visita della delegazione di Hamas, Boruch Gorin, direttore delle relazioni comunitarie della Federazione delle comunità ebraiche della Russia, ha commentato nel suo programma settimanale online: “Molte persone con cui parlo credono che questo sia l’inizio di una nuova campagna antisemita in Russia”. Lo stesso Gorin ha respinto questa ipotesi, ma ha aggiunto: “Tutto l’insieme crea un quadro molto pericoloso. Il quadro costringe gli ebrei russi a chiedersi ancora una volta: “È arrivato il momento [di andarsene]?”, “È già iniziato?”. Purtroppo, gli eventi dell’ultima settimana sembrano rispondere a queste domande con un segno più: “Sì, è ora”. La situazione della comunità ebraica russa è notevolmente peggiorata”.

Dal 24 febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono emigrati in Israele più ebrei russi, discendenti e parenti di ebrei, che ebrei ucraini, discendenti e parenti. Mentre l’aliyah dei rifugiati ucraini è recentemente rallentata, l’esodo dalla Russia è in aumento.

Nazionalismo in crescita

Perché questa recrudescenza dell’antisemitismo pubblico russo si verifica ora? Cosa c’entra la guerra in Ucraina con i presunti complotti ebraici e i neonazisti israeliani? La risposta sta nel carattere e nella storia del nazionalismo russo. La Russia sta attraversando un’intensa ondata di furia nazionalista, che è sia anti-ucraina che anti-occidentale. Ma ogni volta che il nazionalismo russo è in ascesa, è accompagnato da un aumento dell’antisemitismo.

Fin dai tempi delle guerre napoleoniche, all’inizio del XIX secolo, il nazionalismo russo si è definito in opposizione all’Occidente: il monarchismo zarista in contrapposizione al repubblicanesimo francese; la chiesa ortodossa russa in contrapposizione al cattolicesimo e al protestantesimo occidentali; la salubrità russa in contrapposizione alla decadenza occidentale. Anche in epoca sovietica, quando la dottrina ufficiale dello Stato era la fratellanza delle nazioni, le autorità avanzavano la tesi secondo cui il collettivismo e il socialismo erano tradizioni slave, risalenti alle comunità contadine russe, in contrasto con la via occidentale dell’individualismo e del capitalismo. In questo mondo manicheo di Russia vs. Occidente, gli ebrei sono tipicamente visti come un elemento straniero inassimilabile che è il principale portatore delle idee occidentali.

Questa immagine è profondamente radicata. All’inizio del XX secolo, quando la monarchia zarista lottava contro il nascente movimento rivoluzionario, il regime e i suoi sostenitori diffusero la tesi che il movimento rivoluzionario, con le sue idee straniere di socialismo e governo popolare, fosse un complotto ebraico per distruggere il tradizionale stile di vita russo. I radicali politici e gli ebrei erano identici nella mente dei nazionalisti russi, anche se Plekhanov, Lenin e Stalin non erano ebrei. In risposta al fallimento della rivoluzione russa del 1905, i monarchici inscenarono rivolte non contro i radicali ma contro gli ebrei, con lo slogan “Sconfiggi gli ebrei e salva la Russia”.

Torniamo indietro di mezzo secolo e 30 anni dopo la rivoluzione bolscevica. All’indomani della Seconda Guerra Mondiale e dell’inizio della Guerra Fredda, il patriottismo sovietico raggiunse un nuovo apice, con forti toni di nazionalismo russo. Mentre gli alti funzionari sovietici inveivano contro l’Occidente, si diffuse l’accusa che gli ebrei non fossero veramente sovietici e comunisti. Erano una quinta colonna che ammirava e imitava tutto ciò che era occidentale. Nel 1948-49, decine di intellettuali e artisti ebrei assimilati vennero dichiarati ebrei e i nomi di nascita dal suono ebraico che avevano abbandonato in precedenza vennero “smascherati”. Questi intellettuali furono bollati come “cosmopoliti senza radici” che “si inchinavano all’Occidente”. Nello stesso periodo, tutte le istituzioni culturali yiddish dell’URSS vennero sciolte e le figure di spicco furono arrestate con l’accusa di spionaggio a favore degli Stati Uniti. Più di una dozzina furono giustiziati nel 1952.

La manifestazione più frenetica di questo antisemitismo anti-occidentale fu il Complotto dei Medici, in cui un gruppo di medici sovietici, la maggior parte dei quali ebrei, fu accusato nel gennaio 1953 di complottare l’omicidio di funzionari sovietici su istruzioni dell’American Jewish Joint Distribution Committee, che secondo la Pravda dell’epoca era una copertura per la Cia. (Furono risparmiati solo dalla morte di Stalin).

In questo mondo manicheo di Russia contro Occidente, gli ebrei sono tipicamente visti come un elemento straniero inassimilabile che è il principale portatore delle idee occidentali.

Le svolte di questa equazione “ebrei = nemico dell’Occidente” sono state molte. Negli anni ’70, la stampa sovietica dipingeva il “sionismo internazionale” come il nemico più implacabile del Paese. L’unico dibattito era se il sionismo e Israele fossero agenti dell’imperialismo americano o il contrario: L’America imperialista era controllata da una cabala di finanziatori e ideologi sionisti.

Poi, alla fine degli anni Ottanta, sotto Mikhail Gorbaciov, l'”apertura” e la maggiore libertà di parola hanno permesso alla tradizionale destra nazionalista russa di riemergere. Essa si scagliò contro il suo nuovo avversario, i liberali e i democratici guidati da Andrei Sakharov e Boris Eltsin, che parlavano di diritti umani universali e di migliori relazioni con l’Occidente. Ed ecco che i nazionalisti iniziarono a diffondere la voce che sia Sacharov che Eltsin fossero… ebrei. Si diceva che il vero nome di Sacharov fosse Zukerman (sakhar in russo significa zucchero) e che Eltsin avesse cambiato il suo nome in Eltzin. Nel 1990, alcuni attivisti di destra assaltarono una riunione di scrittori russi di orientamento liberale, gridando che erano ebrei. Pochissimi degli scrittori erano ebrei, ma l’equazione “liberale = ebreo” era profondamente radicata.

L’accusa che i democratici e i liberali russi siano ebrei continua ancora oggi. Il mese scorso, dei vandali hanno deturpato l’ingresso della casa di Aleksei Venediktov, il caporedattore della stazione radio indipendente Echo of Moscow, ora chiusa. Hanno lasciato la testa di un maiale sulla porta di casa sua e hanno scritto le parole “porco ebreo” sulla porta del suo appartamento, sulla quale hanno anche apposto l’emblema dell’Ucraina. Venediktov, che è ebreo da parte di madre, ha criticato la guerra in Ucraina. Anche la sua collega Tatyana Felgenhauer, attaccata come russofoba nel talk show di Solovyov per la sua opposizione alla guerra, è stata ritenuta ebrea dallo speaker, a causa del suo nome e delle sue idee politiche. In realtà, si trattava di un caso di scambio di identità. Felgenhauer aveva adottato il cognome del patrigno ebreo.

Inutile dire che il pensiero della destra russa sugli ebrei è di natura razziale. Presuppone che gli ebrei abbiano caratteristiche malefiche indelebili che si trasmettono geneticamente, attraverso il loro sangue. L’inimicizia nei confronti della Russia e di tutto ciò che è russo è la prima di queste caratteristiche. Il fatto che Venedictov sia ebreo solo per parte di madre non ha importanza. Il fatto che, secondo il Ministro degli Esteri Lavrov, Hitler fosse ebreo solo da parte del nonno non ha importanza. Hanno sangue ebraico. E anche il fatto che ci siano diversi oligarchi ebrei che sono stati vicini a Putin e al Cremlino non è un problema per i nazionalisti russi. L’autore dell’articolo di Zavtra ha sostenuto che gli oligarchi ebrei russi, come Roman Abramovich, sono agenti dell’Occidente e dell’Ucraina, che stanno cercando di distruggere la Russia di Putin dall’interno.

Purtroppo, dato che la Russia è in guerra contro l’Occidente e gli ideali occidentali, probabilmente nei prossimi mesi assisteremo ad altre esplosioni di antisemitismo russo. E altri ebrei russi che decideranno che “è arrivato il momento”. Proprio come i condomini di Mariupol, Kharkiv e altre città, le autorità russe considerano gli ebrei un obiettivo utile e persino necessario”.

Così il professor Fishman. Un viaggio nel tempo, quello che i lettori di Globalist hanno fatto con lui, e in un antisemitismo permea da sempre il nazionalismo russo.