La consigliera lascia Orban: "Ha fatto un discorso nazista degno di Goebbels"

26 Luglio 2022 - 21.20

Tutti si sono scandalizzati. Meno – per quanto riguarda l’Italia – Meloni e Salvini, ossia i due estremisti di destra e reazionari che sono legati mani e piedi a Orban, che tra l’altro ultimamente è diventato anche una sorta di cavallo di troia di Putin nell’Unione europea.

«Un discorso puramente nazista degno di Goebbels». Con queste parole ha rassegnato le dimissioni Zsuzsa Hegedus, la più longeva dei consiglieri del primo ministro ungherese, Viktor Orban, e responsabile per l’inclusione sociale in segno di protesta al discorso pronunciato dal premier sabato scorso in occasione della manifestazione Tusvanyos Summer in Romania.

Nella lettera inviata a Orban, la sociologa ha spiegato di aver preso questa decisione a causa della «posizione vergognosa» espressa dal premier ungherese che «contraddice tutti i miei valori fondamentali», un discorso, osserva Hegedus, che è andato «oltre il limite dell’accettabilita’». Il limite, ha ricordato il consigliere, era stato già superato con la legge che vieta la «promozione dell’omosessualità» ai minori, considerata discriminatoria nei confronti delle comunità arcobaleno, ma «nonostante questi precedenti – ha ammesso – sono rimasta sorpresa dal discorso».

«Non so – ha detto Hegedus rivolta a Orban – come abbia fatto a non accorgerti che stavi trasformando la tua precedente posizione anti-migranti e anti-europea in un testo puramente nazista, degno di Goebbels».

Nel suo intervento, Orban ha puntato il dito contro la «mescolanza delle razze» che rappresenterebbe il vero pericolo della migrazione di massa, una minaccia permanente secondo cui i popoli dell’Europa occidentale ormai «si mescolano» con razze extra-europee, mentre gli ungheresi «non vogliono mescolarsi», lottando «contro un simile destino».