Ucraina, gli 007 inglesi: "La Russia ha carenza di personale e dubbi su dove potenziare l'offensiva"

globalist

25 Luglio 2022 - 10.10

Preroll

L’Intelligence di Londra, nel suo consueto report sulla guerra in Ucraina, ha analizzato la situazione dell’esercito russo. “Oltre ai suoi ben documentati problemi di personale, la Russia probabilmente continua a lottare per recuperare e riparare le migliaia di veicoli da combattimento che sono stati danneggiati in azione in Ucraina”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il 18 luglio 2022, l’intelligence ha identificato un impianto di riparazione e ristrutturazione di veicoli militari russi vicino a Barvinok, nella regione di Belgorod, in Russia, a 10 km dal confine ucraino. Erano presenti almeno 300 veicoli danneggiati, inclusi carri armati, veicoli corazzati per il trasporto di personale e camion di supporto generale”.

Middle placement Mobile

“Continuano i combattimenti inconcludenti in entrambi i settori del Donbass e di Kherson. I comandanti russi continuano ad affrontare un dilemma: se potenziare l’offensiva a est o rafforzare la difesa a ovest”.