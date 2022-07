Orban filoPutin e antiUsa: “Con le sanzioni alla Russia ci guadagna solo Washington"

globalist

25 Luglio 2022 - 14.43

Il premier ungherese Viktor Orban, in un discorso all’università estiva di Ba’lva’nyos, ha accusato gli Usa di spingere l’Europa a sanzionare la Russia per interessi meramente “personali”.

“La maggior parte dell’energia e delle risorse del mondo sono al di fuori della civiltà occidentale. L’Europa si trova in una posizione doppiamente difficile”, ha detto Orban. “Non mi sorprenderebbe se le materie prime per l’energia nucleare venissero presto incluse in questa cerchia dominata dagli Stati Uniti”, ha aggiunto il premier ungherese. “L’ultima proposta della Commissione europea prevede di ridurre del 15 per cento il consumo di gas di tutti: se ciò non dovesse funzionare e qualcuno non avrà abbastanza riserve di gas, queste verranno tolte a chi lo produce”, ha affermato Orban.

“Non stanno dicendo ai tedeschi di non chiudere le loro ultime centrali nucleari. Toglieranno l’energia alle persone che ce l’hanno, a quelli di noi che hanno accumulato riserve”, ha affermato il primo ministro ungherese, secondo cui “le controversie in Occidente derivano dal fatto che le materie prime e l’energia necessarie per lo sviluppo economico non sono nelle mani dell’Occidente”