Brasile, Bolsonaro annuncia la candidatura alla presidenza ma Lula ha un grande vantaggio

24 Luglio 2022 - 21.21

Un fascista che in pochi anni ha fatto Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ufficializzato la sua candidatura per le elezioni presidenziali di inizio ottobre, oggi nel corso del congresso del partito Liberale (Pl) a Rio de Janeiro. Il generale ed ex ministro della Difesa Walter Souza Braga Netto sarà il candidato del Pl alla vicepresidenza.

I consiglieri del presidente uscente gli hanno raccomandato di concentrarsi sulle proposte economiche e sociali, come l’abbassamento dei prezzi del carburante o l’aumento dell’assistenza sociale e di abbandonare le polemiche come quelle legate al voto elettronico.

Secondo l’ultimo sondaggio Datafolha, svolto a giugno, l’ex presidente di sinistra Lula, fondatore del Partito dei Lavoratori (Pt), otterrebbe il 47% dei voti al primo turno, molto più avanti di Bolsonaro ( 28%)