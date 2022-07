Ucraina, lo Stato maggiore: "I russi hanno assaltato la centrale termoelettrica di Vuhlehirsk"

globalist

22 Luglio 2022

La Russia continua con i suoi tentativi di assalto verso la centrale termoelettrica di Vuhlehirsk e vicino a Pokrovsky, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook.

“Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi del nemico sono concentrati nelle direzioni Kramatorsk e Bakhmut. E’ in corso un bombardamento sistematico delle posizioni delle truppe lungo la linea di contatto per impedire il trasferimento di riserve in altre direzioni. Le forze russe stanno cercando di ricostituire scorte di munizioni, carburante e lubrificanti”, si legge nel messaggio.

Inoltre, secondo lo Stato maggiore ucraino, le perdite subite dalle truppe russe hanno posto fine ai loro assalti nelle direzioni Dolomytne-Novoluhanske e Streapivka-Soledar. “Le unità disorganizzate degli occupanti sono state respinte dalle forze armate ucraine”, afferma il rapporto.