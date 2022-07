Ucraina, il report dell'esercito canadese: "La Russia non ha più le capacità per raggiungere gli obiettivi"

globalist

22 Luglio 2022 - 09.26

La Russia ha subito gravi perdite di uomini e attrezzature dall’inizio della guerra in Ucraina e non ha più la forza per raggiungere i suoi obiettivi nel Paese: lo affermano le forze armate canadesi in un’analisi della situazione sul campo di battaglia.

“A causa delle significative perdite di personale e attrezzature, la Russia probabilmente non ha più la capacità militare per realizzare le sue ambizioni in Ucraina”, sottolinea il rapporto.

La Russia ha sempre avuto ambizioni geografiche massimaliste in Ucraina, commentano i militari canadesi. I tentativi falliti di Mosca di impadronirsi di Kiev e delle città nordorientali di Chernihiv, Sumy e Kharkiv all’inizio dell’invasione dimostrano le grandi ambizioni territoriali di Mosca ben oltre il Donbass.