Liz Truss: "Bene Onu e Turchia per l'accordo sul grano, la Russia mantenga gli impegni"

22 Luglio 2022 - 21.23

Un piccolo segnale ma importante. La ministra degli Esteri britannica Liz Truss si è congratulata con la Turchia e con le Nazioni Unite per l’accordo sull’esportazione del grano ucraino raggiunto oggi a Istanbul. E ha auspicato che la Russia mantenga gli impegni presi. «La barbara invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha avuto come effetto il fatto che alcune delle persone più povere e vulnerabili del mondo rischino di non avere nulla da mangiare.

E’ fondamentale che il grano ucraino raggiunga i mercati alimentari internazionali e ci congratuliamo con la Turchia e il Segretario generale delle Nazioni Unite per i loro sforzi nel mediare questo accordo”, ha detto Truss.

«Il Regno Unito e i nostri alleati hanno spinto al massimo per raggiungere questo punto. Ora questo accordo deve essere implementato e staremo a guardare per garantire che le azioni della Russia corrispondano alle sue parole”, ha proseguito. «Per consentire un ritorno duraturo alla sicurezza globale e alla stabilità economica, Putin deve porre fine alla guerra e ritirarsi dall’Ucraina», ha ribadito.