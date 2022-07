Ucraina, Mosca accusa Kiev: "I loro attacchi a Zaporizhzhia rischiano di scatenare un disastro nucleare"

globalist

21 Luglio 2022 - 11.51

Secondo Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, gli attacchi dell’esercito ucraino agli impianti nucleari dimostrano l’intenzione di Kiev di creare i prerequisiti per una catastrofe nucleare in tutta Europa.

“Continuano le provocazioni in Ucraina per creare minacce agli impianti nucleari. Il 18 luglio, le forze armate ucraine, utilizzando un veicolo aereo senza pilota, hanno lanciato un attacco al territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’attacco è stato effettuato nelle immediate vicinanze, a poche decine di metri, da strutture critiche per la sicurezza delle centrali nucleari. Solo per un colpo di fortuna non si sono verificati danni alle apparecchiature dell’impianto e non è accaduto un disastro”.