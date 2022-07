Ucraina, la Gran Bretagna invierà altri droni e cannoni a sostegno dell'esercito di Kiev

globalist

21 Luglio 2022 - 19.36

Anche se Bojo è in attesa di sostituzione il sostegno di Londra alla guerra in Ucraina non viene meno. La Gran Bretagna invierà decine di cannoni, più di 1.600 armi anticarro, centinaia di droni e più di 50 mila munizioni in Ucraina.

Lo ha riferito il ministro della Difesa, Ben Wallace, citato dal Guardian.

L’impegno arriva dopo che il premier, Boris Johnson, ha promesso a giugno altre armi per un miliardo di sterline. «Insieme ai nostri partner internazionali, faremo in modo che l’Ucraina disponga degli strumenti per difendere il proprio Paese dall’invasione illegale di Putin», ha affermato Wallace in una nota.