Ucraina, il presidente della Duma accusa Biden: "Vuole continuare la guerra per vincere le elezioni midterm"

21 Luglio 2022 - 10.15

Joe Biden vuole portare avanti la guerra in Ucraina senza dare possibilità alle trattative di pace, per via delle imminenti elezioni per il rinnovo del Congresso degli Stati Uniti. E’ questa l’accusa del presidente della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin. “Biden ha bisogno di continuare le operazioni militari in Ucraina per mantenere il potere. Non ha altra scelta”, ha scritto Volodin sul suo canale Telegram.

Il presidente della Camera bassa del Parlamento russo ha ricordato che tra tre mesi e mezzo si terranno negli Stati Uniti le elezioni di medio termine ed “è estremamente importante che il presidente Biden mantenga la maggioranza. Altrimenti, potrebbe essere messo sotto accusa. Ed è improbabile che diventi un candidato alle prossime elezioni presidenziali, cosa che ha in programma. L’Ucraina gioca un ruolo importante in queste elezioni”.