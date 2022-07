Medvedev minaccia ancora: "L'Europa resterà al freddo, l'Ucraina rischia di sparire"

globalist

21 Luglio 2022 - 11.58

“La gente comune in Europa avrà un freddo feroce nelle loro case quest’inverno”. La previsione, che suona più come una minaccia, arriva dal vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, che in un lungo post su Telegram è tornato anche a paventare “la perdita di quel che rimane della sovranità statale dell’Ucraina e la sua scomparsa dalla mappa mondiale”.

Il post – che segue un messaggio in cui ieri, con sarcasmo, elencava “i peccati” di cui l’Occidente accusa Mosca – l’ex presidente ha stilato un elenco di 11 punti con «i loro peccati”, quelli del cosiddetto “Occidente collettivo”. Tra questi appunto, il fatto che come risultato delle azioni dei governo europei e americano, “l’Ucraina potrebbe perdere quello che rimane della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo”.

La lista comincia definendo “pazzi” gli europei che “sono stati cinicamente truffati dagli americani, costringendoli a farsi carico delle conseguenze più dolorose delle sanzioni, ricadute sulla popolazione dei paesi dell’Ue”. Poi avverte, nel secondo punto, che «la gente comune in Europa avrà un freddo feroce nelle loro case quest’inverno”.

Al punto otto, Medvedev inserisce tra i “peccati” occidentali il fatto che “la Nato continui, contrariamente a ogni logica e al buon senso, ad avvicinarsi ai confini della Russia, creando una reale minaccia di conflitto mondiale e la morte di una parte significativa dell’umanità”.