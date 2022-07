Ucraina, l'esercito russo avanza verso Bakhmut. Nella notte 5 morti nel Donetsk

globalist

20 Luglio 2022

Le forze russe stanno conducendo operazioni militari mirate a creare le condizioni per avanzare sulla città di Bakhmut e prendere il controllo della centrale elettrica di Vuhlehirska. Lo riferisce l’ultimo bollettino dello Stato maggiore ucraino. Bakhmut è una città del Donetsk sede di un importante snodo autostradale che apre la via per Sloviansk e Kramatorsk, i due principali insediamenti della regione ancora in mano alle forze di Kiev.

Cinque civili uccisi nella regione di Donetsk

Ieri “i russi hanno ucciso cinque civikli nella regione di Donesk: due a Krasnopillia, uno a Kramatorsk, uno a Soledar, e uno ad Avdiivka. Altre 16 persone sono rimaste ferite”, ha detto Pavlo Kyrylenko, capo della amministrazione militare della regione.