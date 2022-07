Ucraina, le forze di Kiev hanno gravemente danneggiato un ponte sul Dnipro, fondamentale per i russi

globalist

20 Luglio 2022 - 10.55

Preroll

Le forze ucraine hanno colpito e gravemente danneggiato un ponte fondamentale per il rifornimento delle truppe russe nell’Ucraina meridionale, ha dichiarato un funzionario regionale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione temporanea sostenuta da Mosca per la regione meridionale di Kherson, controllata dalla Russia, ha dichiarato che le forze armate ucraine hanno colpito il ponte sul fiume Dnipro con dei missili, mettendo a segno 11 colpi.

Middle placement Mobile

Nelle osservazioni riportate dall’agenzia di stampa Interfax, ha dichiarato che il ponte ha subito gravi danni, ma non è stato chiuso al traffico. “Il ponte è in cattive condizioni”, ha detto Stremousov. “Il ponte non è stato chiuso, il traffico continua ad attraversarlo, ma la situazione è grave”.

Dynamic 1

Stremousov ha detto che le forze ucraine hanno usato i lanciarazzi multipli HIMARS forniti dagli Stati Uniti per colpire il ponte, aggiungendo che alcuni di essi sono stati intercettati dalle difese aeree russe.