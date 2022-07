Ucraina, Lavrov aggiorna gli obiettivi di Putin: "Non ci fermeremo al Donbass"

globalist

20 Luglio 2022 - 14.47

Sergei Lavrov, in un’intervista rilasciata in Russia, ha aggiornato gli obiettivi della guerra in Ucraina. Il ministro degli Esteri, infatti, ha chiaramente parlato di altri territori oltre al Donbass. Le forze di Mosca, sottolinea Lavrov, intendono “liberare” Kherson, Zaporizhzhia e un certo numero di altre regioni.

“Quando c’è stata una riunione dei negoziatori a Istanbul, c’era una geografia e la nostra disponibilità ad accettare la proposta ucraina si basava sulla geografia della fine di marzo. Oggi, la geografia è diversa”, ha affermato Lavrov. Il capo della diplomazia russa ha quindi minacciato che se l’Occidente fornirà a Kiev armi a lungo raggio, “gli obiettivi dell’operazione speciale in Ucraina si sposteranno ulteriormente“, ribadendo che la “denazificazione” e “smilitarizzazione” dell’Ucraina rimangono rilevanti per l’esercito russo.

Per il ministro degli Esteri russo, inoltre, gli Stati Uniti e il Regno Unito vogliono spingere la Russia contro l’Europa. In un’intervista ai media russi nella quale ha accusato l’Occidente di non consentire al governo di Kiev di compiere “passi costruttivi verso la pace”. “I nostri colleghi americani, i nostri colleghi britannici, con il supporto attivo di tedeschi, polacchi e dei rappresentanti dei Paesi baltici, vogliono veramente trasformare questo conflitto in una vera guerra e mettere la Russia contro i paesi europei“, ha affermato Lavrov, parlando di “un’ iniziativa anglosassone”.