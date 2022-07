Ucraina, Medvedev e le sue condizioni per la pace: "Raggiungeremo gli obiettivi nonostante le armi Usa"

globalist

19 Luglio 2022 - 10.31

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa e ex presidente russo, Dmitry Medvedev, in un post su Telegram ha parlato di pace, ma alle condizioni del Cremlino.

“La Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi. E ci sarà la pace. Ma alle nostre condizioni, non a quelle su cui strillano disorientati impotenti politici in Europa e all’estero. Raggiungeremo gli obiettivi fissati per l’operazione militare speciale in Ucraina nonostante le forniture di armi americane a questo Paese”

“Le armi americane ora consegnate (all’Ucraina, ndr) si diffonderanno attraverso le mani di vari criminali in tutto il mondo. Anzi, si stanno già diffondendo con forza”, ha poi osservato Medvedev sottolineando che con queste forniture di armi “l’America torna ad essere sponsor del terrorismo internazionale”.