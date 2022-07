Ucraina, l'arcivescovo di Kiev: "I russi hanno lanciato 40 missili su Nikopol"

globalist

19 Luglio 2022

Guerra in Ucraina, ogni giorno è una strage. “Durante le ultime 24 ore è stato abbondantemente versato il sangue dei difensori ucraini sulla terra ucraina. Il nemico conduce intense azioni di attacco militare, in particolare, nella regione di Luhansk. La regione di Donetsk è in fiamme. La regione di Odessa ha subito un massiccio attacco missilistico. Inoltre, circa 40 missili sono stati lanciati sulla cittadina di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk”.

Lo fa sapere l’arcivescovo maggiore di Kiev Sviatostav Shevchuk nel 146esimo giorno di guerra in Ucraina.

“Diversi obiettivi infrastrutturali e, in particolare, le aziende sono in fiamme. Il Servizio di emergenza sta soccorrendo le persone del posto”, fa sapere Sviatostav Shevchuk nel videomessaggio quotidiano.

Shevchuck ricorda “i fratelli e sorelle che si trovano nei territori occupati. Vediamo come dopo la scacciata dei soldati russi dal territorio ucraino si scoprono terribili crimini di guerra. Oggi tutti sanno la storia di Bucha, Borodianka, Irpin’, perché questi luoghi sono molto vicini a Kyiv e i crimini erano visibili subito. Ma queste ferite, queste fosse comuni coprono tutta la terra ucraina dove è stato messo il piede dell’occupante. Perfino adesso, quando noi pensiamo in che modo pregare, come cristiani, per loro nel modo più potente durante la Liturgia divina, i nostri fratelli e sorelle sui territori occupati subiscono torture, vengono uccisi, scavano nuove fosse comuni, avvengono terrificanti crimini di guerra contro l’umanità”.