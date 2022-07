La Russia potrebbe usare operai nordcoreani per ricostruire Luhansk e Donetsk

globalist

19 Luglio 2022 - 15.30

Preroll

La Corea del Nord potrebbe inviare la propria manodopera per la ricostruzione nelle auto-proclamate repubbliche di Luhansk e Donetsk, in quella che si presenta come una nuova sfida alle sanzioni internazionali a cui è sottoposto il regime di Kim Jong-un per il suo programma di sviluppo di armi nucleari.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La proposta è stata avanzata dall’ambasciatore russo in Corea del Nord, Alexander Matsegora, in un’intervista al quotidiano russo Izvestia, citata dal portale Nk News, che ha parlato di «molte opportunità» di cooperazione tra il Donbas e la Corea del Nord.