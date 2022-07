Usa, sparatoria in un centro commerciale: il bilancio è di 4 morti e 2 feriti

globalist

18 Luglio 2022 - 14.09

L’ennesima sparatoria negli Usa ha provocato 4 morti e 2 feriti in un attacco con arma da fuoco avvenuto ieri sera in un centro commerciale di Greenwood, in Indiana. Lo riportano le autorità secondo quanto riferito dai media, tra cui il New York Times. Tra le vittime, anche l’assalitore, che è stato colpito da un cittadino armato. Lo hanno confermato il capo locale della polizia, Jim Ison, e il sindaco di Greenwood, Mark Myers.

“Il vero eroe del giorno è questo cittadino che portava legalmente un’arma da fuoco e che ha potuto fermare lo sparatore poco dopo che questi aveva iniziato a sparare”, ha detto Ison. Le autorità non hanno indicato alcun movente nè identificato il tiratore, definito come un ‘maschio adulto’. Il centro commerciale è stato evacuato. I controlli degli artificieri su un pacco sospetto trovato in uno dei bagni hanno dato esito negativo.