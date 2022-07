Lavrov tra vittimismo e minacce: "Ucraina e Moldavia candidati Ue? Mossa geo-politica anti-russa"

globalist

18 Luglio 2022 - 10.33

Il vittimismo di Mosca. La concessione a Ucraina e Moldova dello status di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue è una «mossa geopolitica anti-russa». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano Izvestia.

Secondo il capo della diplomazia russa, Ucraina, Moldova e altri Paesi «corteggiati dall’Ue» sono destinati ad essere «comparse nei giochi dell’Occidente». Allo stesso tempo, ha osservato, gli Stati Uniti sono i veri registi di queste iniziative e «ordinano la trama sulla base della quale viene scritta la sceneggiatura anti-russa in Europa».

In merito al progetto di «comunità politica europea» proposta dal presidente francese Emmanuel Macron, Lavrov ha affermato che non porterà «vantaggi economici», ma ci saranno «richieste di completa solidarietà con l’Ue nelle sue azioni anti-russe» sulla base del principio «chi non è con noi è contro». Il capo della diplomazia russa ha anche definito indicative le parole di Macron secondo cui tutti i Paesi europei saranno invitati nella comunità – «dall’Islanda all’Ucraina» – ma non la Russia.

La comunità politica europea è iniziativa anti-russa

«Finora hanno pubblicizzato la `comunità politica europea´, avviata dal presidente francese Macron, dove non ci saranno particolari vantaggi finanziari o economici, ma ci saranno richieste di piena solidarietà con l’Ue sulle sue azioni anti-russe. Questo è un principio per cui `chi non è con noi è contro´. Macron stesso ha spiegato cos’è questa comunità: l’Ue inviterà tutti i paesi europei ad aderire, dall’Islanda all’Ucraina, ma non la Russia. La dichiarazione stessa svela la natura di questa idea deliberatamente conflittuale e divisoria», ha affermato il ministro degli Esteri russo.