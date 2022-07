Usa, segnali di distensione: "Niente sanzioni alla Russia su prodotti agricoli e medici"

globalist

15 Luglio 2022 - 19.10

Un piccolo segnale dio distensione e spariamo che si apra presto una fase nuova. «I prodotti agricoli (inclusi i fertilizzanti), le attrezzature agricole o i medicinali relativi alla Russia non sono l’obiettivo delle sanzioni statunitensi».

Lo sottolinea il Dipartimento del Tesoro americano in una nota. «Le sanzioni statunitensi alla Russia in risposta alla sua guerra non provocata e ingiustificata contro l’Ucraina non ostacolano il commercio agricolo e di prodotti medici», viene ribadito.

Ciò a dispetto del fatto che «la guerra di Putin ha strangolato la produzione alimentare e agricola e ha usato il cibo come arma di guerra distruggendo gli impianti di stoccaggio, lavorazione e test agricoli; rubando grano e attrezzature agricole; bloccando efficacemente i porti del Mar Nero».