Ucraina, un uomo fa il bagno a Odessa nonostante i divieti: muore per l'esplosione di una mina

15 Luglio 2022 - 19.40

Nella regione di Odessa, un uomo è morto a causa di un’esplosione mentre nuotava in mare. Lo riporta il comando operativo Sud.

“Un’esplosione si è verificata nelle acque costiere di una delle spiagge della regione di Odessa. Ignorando avvertimenti e divieti, ignorando le misure di sicurezza, un residente locale ha deciso di fare il bagno in mare. Entrando in acqua, l’uomo è esploso su un dispositivo sconosciuto – probabilmente una mina subacquea disseminata in mare per impedire l’eventuale sbarco dei russi – restando decapitato, secondo quanto riferisce il comando”