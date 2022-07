Ucraina, bombe su Mykolaiv: almeno 10 esplosioni avvertite in città

globalist

15 Luglio 2022 - 09.16

Preroll

Altri bombardamenti su Mykolaiv, con il sindaco Oleksandr Sienkevych che ha segnalato almeno dieci esplosioni avvertite in città, invitando la cittadinanza a rimanere nei rifugi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Sconvolto” intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo l’attacco missilistico che ha colpito Vinnytsia, nel centro dell’Ucraina, che secondo gli ultimi ha fatto almeno 23 morti. La first lady ucraina, Olena Zelenska, su Twitter ha sottolineato che “siamo rimasti tutti inorriditi dalla foto di una carrozzina rovesciata”.

Middle placement Mobile

Guterres “condanna ogni attacco contro i civili o le infrastrutture civili e ribadisce il suo appello a rendere conto di simili violazioni”, ha fatto sapere il portavoce.

Dynamic 1

La first lady nel tweet ha scritto che “leggendo le notizie” si è resa conto di “conoscere quella bambina”. “Non scriverò tutte le parole che vorrei a coloro che l’hanno uccisa. Scriverò di Lisa. Ci siamo conosciuti durante la registrazione di un video per il Natale – ha aggiunto postando il video – In 30 minuti, la bimba è riuscita a dipingere con la pittura non solo se stessa, il suo vestito, ma anche tutti gli altri bambini, me, i cameramen e il regista”. Secondo le notizie di Ukrinform, la mamma di Lisa – che aveva quattro anni – è in terapia intensiva.