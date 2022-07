Ucraina, l'esercito russo ha attaccato Kramatorsk e Mykolaiv: forti esplosioni all'alba

globalist

14 Luglio 2022 - 09.39

Nella zona industriale di Kramatorsk, in Ucraina orientale, sono stati lanciati missili questa mattina dall’esercito russo. Lo riporta Unian. “Una mattinata allarmante. Missili colpiscono la zona industriale di Kramatorsk. Manca l’elettricità in alcune parti della città. Il pericolo non è passato, restate al riparo”, ha scritto il sindaco Oleksandr Honcharenko sui social.

Esplosioni anche a Mykolaiv

Esplosioni sono state udite stamattina nella città ucraina meridionale di Mykolaiv e i soccorritori sono al lavoro sui luoghi colpiti dai bombardamenti. Secondo il sindaco della città Oleksandr Sienkovych, citato da Ukrinform, “sono stati presi di mira una serie di obiettivi civili” ed è stato distrutto un albergo del centro, il Mykolaiv hotel.