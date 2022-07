Ucraina, i civili di Donetsk saranno evacuati entro il 1 ottobre in vista dell'inverno

globalist

14 Luglio 2022 - 09.49

Le autorità di Donetsk stanno preparando l’evacuazione della popolazione in vista dell’inverno, che si preannuncia povero di gas. Mentre le truppe russe continuano a bombardare la regione ucraina orientale, si proverà a far evacuare il maggior numero possibile di cittadini entro il 1 ottobre.

“L’intera linea del fronte è sotto il fuoco del nemico, che insiste nei suoi tentativi di forzarla. Ma non hanno successo, il nemico torna alle sue posizioni precedenti e allo stesso tempo subisce perdite in termini di truppe e armature”, ha dichiarato il governatore della regione ucraina di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in un video postato su Telegram.