Ucraina, Biden: "La guerra di Putin deve essere un fallimento strategico"

14 Luglio 2022 - 23.39

Guerra in Ucraina, al momento non si vede l’uscita. “La guerra di Putin deve essere un fallimento strategico”: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti nel corso di una conferenza stampa in Israele.

“L’assalto di Putin all’Ucraina è una sfida alla pace e alla stabilità ovunque nel mondo, la guerra di Putin deve essere un fallimento strategico e il mondo libero deve sostenere la nostra determinazione per aiutare l’Ucraina a difendere la propria democrazia”, ha detto Biden affiancato dal primo ministro israeliano Yair Lapid.

“Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina e gli ucraini che sono stati devastati dalla violenza russa”.