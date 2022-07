Nucleare, Biden avverte l'Iran: "Non accetteremo che Teheran abbia l'atomica, siamo pronti a tutto"

globalist

14 Luglio 2022 - 14.20

Durante la sua visita in Israele, il presidente Usa Joe Biden è tornato a parlare della questione nucleare in Iran, alzando il tiro verso Teheran.

Gli Usa non permetteranno all’Iran di avere armi nucleari e sono pronti ad usare “tutti gli elementi del potere nazionale” per assicurarsi che Teheran non arrivi alla bomba. Questo uno dei punti principali della “Dichiarazione sulla partnership strategica” tra Usa e Israele firmata a Gerusalemme da Joe Biden e Yair Lapid.

Biden in disaccordo con Lapid: “La diplomazia funzionerà”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso pubblicamente il suo disaccordo con il primo ministro israeliano Yair Lapid sul fatto che la diplomazia non fermerà il programma nucleare iraniano. «Continuo a credere che la diplomazia sia il modo migliore», ha detto il capo della Casa Bianca in conferenza stampa dopo i colloqui con Lapid a Gerusalemme. Poco prima, il premier di Israele avvertito che la diplomazia non impedirà all’Iran di ottenere armi nucleari.

“L’unica cosa che fermerà l’Iran è sapere che se continuerà a sviluppare il suo programma nucleare il mondo libero userà la forza. L’unico modo per fermarli è mettere sul tavolo una minaccia militare credibile”, ha ammonito Lapid. In conferenza stampa, Biden ha anche ribadito che c’è “un impegno ferreo da parte degli Stati Uniti d’America per la sicurezza di Israele. Faremo in modo che Israele possa difendersi da solo”. Il leader Usa ha poi riferito che porterà un messaggio di pace alle nazioni del Golfo da parte di Israele e ha annunciato che i due Paesi coopereranno su sistemi di difesa missilistica laser ad alta energia.