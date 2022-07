Ucraina, Mosca è pronta a continuare i colloqui: "Ma dovete ascoltare le nostre proposte"

globalist

12 Luglio 2022 - 15.18

Preroll

La Russia vuole riprendere i colloqui con l’Ucraina, a condizione che la posizione del Cremlino sia debitamente presa in considerazione. Lo ha affermato Pyotr Ilyichyov, direttore del dipartimento Organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia di stampa Interfax.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“I nostri omologhi ucraini non hanno ancora risposto ai nostri emendamenti del 15 aprile. Da parte nostra, siamo pronti a continuare il processo. Certamente, a condizione che la posizione russa sia debitamente presa in considerazione”, ha detto Ilyichyov in un’intervista a Interfax.

Middle placement Mobile

“In questo contesto, supponiamo che sia troppo presto per discutere del possibile impegno dell’Onu nei colloqui russo-ucraini come mediatrice”, ha aggiunto.

Dynamic 1

Dopo aver riepilogato i momenti più salienti dei negoziati tra Kiev e Mosca, Ilyichyov ha commentato che “un progetto di trattato sulla risoluzione della situazione in Ucraina, la sua neutralità e garanzie di sicurezza ha iniziato ad assumere un’immagine accettabile per le parti. Tuttavia, il processo è stato interrotto per volere di Kiev”.

“Sembra che i partner occidentali dell’Ucraina abbiano iniziato a preoccuparsi: i potenziali garanti della sicurezza si sono dimostrati riluttanti ad assumere i relativi obblighi. Di conseguenza, i negoziati, che si stanno svolgendo online, sono stati sospesi”.