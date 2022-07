Ucraina, Zelensky accusa Mosca: "Ha preso di mira i civili, la punizione sarà inevitabile"

globalist

11 Luglio 2022 - 11.26

Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di aver preso di mira i civili in un attacco missilistico che ha ucciso 15 persone a Chasov Yar e ha promesso che “la punizione è inevitabile per ogni assassino russo”.

Zelensky ha fatto riferimento all’attacco alla città della regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, durante il suo ultimo discorso, dicendo che i soccorritori continuano a trovare “decine di persone” intrappolate sotto le macerie dopo che due palazzi sono stati distrutti.

“Chiunque dia ordini per tali raid, chiunque li esegua nelle aree residenziali, uccide deliberatamente. Dopo tali attacchi, non potranno dire di non sapere o di non aver capito qualcosa”.

“La punizione è inevitabile per ogni assassino russo. Assolutamente. Lo stesso che per i nazisti. E non si aspettino che il loro Stato li protegga. La Russia sarà la prima ad abbandonarli quando le circostanze politiche cambieranno”.