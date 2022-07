globalist

11 Luglio 2022 - 18.11

Guerra in Ucraina e tentativi di Mosca per mettere le mani sul paese e trovare opretesti e scuse per annetterne una parte.

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato il decreto che stabilisce procedure agevolate per l’ottenimento della cittadinanza russa per «chi risiede stabilmente» in Ucraina e nelle due autoproclamate repubbliche del Donbass, Lugansk e Donetsk, che Mosca ha riconosciuto come indipendenti prima di lanciare la sua offensiva a fine febbraio. Lo riportano le agenzie russe.