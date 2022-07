Kiev: "347 bambini uccisi e 647 feriti dall'inizio dell'invasione russa"

globalist

9 Luglio 2022 - 10.37

Una tragedia immane, come purtroppo in tutte le guerre. Sale ad almeno 647 il bilancio dei minori rimasti feriti dall’inizio dell’attacco russo all‘Ucraina. Lo denuncia l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina. Invariato il bilancio dei bambini rimasti uccisi, almeno 347.

La maggior parte dei minori, stando a quanto riporta Ukrinform, è rimasta uccisa o ferita nelle regioni di Donetsk (348), Kharkiv (186) e Kiev (116).

Il bilancio delle vittime civili del conflitto diffuso dall’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani aggiornato alla mezzanotte dello scoro 3 luglio segnalava almeno 335 minori morti e 521 feriti su un totale di 4.889 civili morti e 6.263 feriti dallo scorso 24 febbraio.