Ucraina, Zelensky al parlamento Sloveno: "La Russia ha perso la sua influenza sulla Ue"

8 Luglio 2022 - 18.14

Volodymyr Zelensky ha parlato al parlamento sloveno, ringraziando per l’appoggio gli stati Europei e sottolineando ancora una volta le responsabilità di Putin. “La Russia ha cercato in tutti i modi di interrompere gli interventi del presidente dell’Ucraina ai popoli e ai parlamenti dei paesi europei, ma ha perso la sua influenza nell’Unione europea”.

“Sono grato a tutti i Paesi dell’Unione Europea in cui hanno avuto luogo i miei appelli. Sappiamo che la Russia ha cercato di interromperli, ha cercato di utilizzare i suoi vari collegamenti: politici, diplomatici e persino commerciali. A Mosca capiscono che non hanno nulla per opporsi alla fiducia tra il popolo ucraino e l’Europa e a tale attività di comunicazione”.

“Pertanto, hanno minacciato gli europei, hanno manipolato coloro che dipendono da loro. Ma questo è già il ventiquattresimo parlamento dei 27 paesi Ue, e voglio congratularmi con voi. La Russia ha perso la sua influenza nell’Unione europea”.