Gallagher: "Papa Francesco potrebbe andare a Kiev anche ad agosto"

globalist

8 Luglio 2022 - 22.11

Preroll

Speriamo che sia qualcosa di utile per la pace. Papa Francesco potrebbe recarsi a Kiev anche in questo mese di agosto, Lo ha detto questa sera il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, intervistato dal Tg1.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il Papa è molto convinto che se lui potesse fare una visita potrebbe avere anche dei risultati positivi. lui ha detto che andrà in Ucraina e lui si è sempre mostrato disponibile di visitare Mosca e di incontrare anche le autorità russe», ha detto Gallagher, che non esclude che il viaggio a Kiev potrebbe essere anche in agosto.

Middle placement Mobile

«Sì, credo che ritornando dal Canada si comincerà a studiare veramente le possibilità», afferma il `ministro degli Esteri´ della Santa Sede. E alla domanda se il viaggio potrebbe essere imminente, anche in agosto, Gallagher risponde: «possibilmente, non lo escluderei, però molto dipende dai risultati del viaggio in Canada, vediamo come il Papa resisterà a questo viaggio che è anche molto impegnativo e poi vediamo».

Dynamic 1

Su a che punto sono i contatti con Mosca, per un viaggio del Papa in Russia, l’arcivescovo Gallagher spiega che «i nostri contatti con la Federazione Russa in questo momento sono piuttosto istituzionali tramite il nunzio apostolico a Mosca e tramite l’ambasciatore russo qui presso la Santa Sede. Oltre a questo non ci sono tanti contatti diretti o personali».

E sulla concessione dello status di candidato all’Ucraina, «mentre siamo preoccupatissimi per le questioni ucraine e la risoluzione della guerra, in pari tempo siamo preoccupati per il futuro dei Balcani occidentali».

Dynamic 2

Alla domanda se ci sarà l’incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca Kirill, Gallagher dice di credere «che se il Patriarca e il Santo Padre viaggiano fino al Kazhakistan (in settembre, ndr) per questa grande Conferenza delle religioni del mondo sì ci sarà un incontro. Bisogna tentare di superare difficoltà e malintesi per l’unità della Chiesa».

Monsignor Gallagher risponde infine anche sull’attentato all’ex premier giapponese Abe. «L’attentato e la sua morte mi riempiono di profonda tristezza, ho avuto l’onore di incontrare il Primo Ministro quando ho visitato il Giappone. Lui è stato un uomo che ha avuto un grande influsso oltre i confini del Giappone. Era una persona assai controversa pure, però un uomo di principi, un uomo di grande senso del bene comune del suo popolo».