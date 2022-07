Ucraina, a Mariupol i russi obbligano i civili a sminare: un'esplosione ne uccide 8

globalist

7 Luglio 2022 - 14.22

“Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi”, ha scritto sui social il consigliere del sindaco di Mariupol in esilio Petro Andriushchenko. Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato sono saltati per aria a causa dell’esplosione di una mina.

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver ucciso nella notte soldati ucraini che stavano cercando di alzare la bandiera dell’Ucraina sull’isola dei Serpenti, recentemente riconquistata, riporta il Guardian. La notte del 7 luglio – ha detto il ministero – Kiev ha tentato di consegnare simbolicamente la bandiera sull’isola. Intorno alle 5 del mattino diversi militari ucraini sono sbarcati e hanno scattato foto con la bandiera. L’aereo delle forze aerospaziali russe ha immediatamente lanciato un attacco con missili ad alta precisione sull’isola e alcuni soldati sono stati uccisi. Il comando operativo ucraino ha confermato l’attacco missilistico sull’Isola, parlando di danni al molo d’attracco, ma senza alcun riferimento a vittime tra i suoi soldati.

Almeno un civile è stato ucciso e molti altri sono stati feriti in un attacco russo a Kramatorsk, centro amministrativo nell’Ucraina orientale: hanno riferito giornalisti dell’Afp sul posto. L’esplosione ha lasciato un ampio cratere in un cortile tra un hotel ed edifici residenziali.

Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite, incluso un bambino, nel corso di un attacco lanciato ieri contro la città portuale ucraina di Skadovsk (sud), nella regione di Kherson occupata dai russi: lo ha reso noto il sindaco Oleksandr Yakovliev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Sette persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore in seguito ai bombardamenti russi nella regione di Donetsk: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riferisce Ukrinform. I morti sono stati segnalati a Toretsk (3), Avdiivka (2), Kodem (una) e Siversk (una). “E’ attualmente impossibile determinare il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha”, ha commentato Kyrylenko.