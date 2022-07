Ucraina, l'ex presidente Poroshenko: "Potremmo essere attaccati dalla Bielorussia"

globalist

L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko, intervistato da Sky TG24, ha parlato del possibile futuro prossimo del conflitto contro la Russia.

“Prima di tutto sono fiero perché da questo posto da cui mi trovo adesso la posizione dei tank russi erano cinque km io ex presidente, soldato e cittadino sono rimasto qui per 130 giorni di guerra, questa è una guerra diversa adesso ha ragione, è una guerra di droni, è una guerra di artiglieria, è una guerra di munizioni”.

“E quindi – ha proseguito – io voglio tornare alla domanda, alla questione sul “lend lease act” e la fornitura delle armi, è questo il modo per vincere la guerra. Giusto, nell’est del nostro Paese abbiamo visto delle lotte intense e l’abbiamo visto a Bakhmut ad esempio. E c’è il pericolo di un attacco nella regione Donetsk, Kramatorsk, quindi noi vediamo delle azioni deliberate da parte dell’occupazione russa che noi combattiamo dal 2014″.

“E adesso c’è un altro pericolo dalla frontiera Bielorussa, abbiamo 2mila km di frontiera che potrebbero diventare 4mila km di guerra come anche prima del 24 febbraio per cui serve nuovamente un aiuto a livello di munizioni e artiglieria per aiutare l`Ucraina a salvare l`Europa. È un messaggio importante che tutti dovrebbero capire adesso, se non fermiamo Putin in Ucraina, dovremmo fermarlo in altri stati Nato dell’Europa, non riguarda solo l’esistenza dell’Ucraina è anche una questione di investimento nella sicurezza di tutti, e sono felice che tutti gli italiani lo capiscano”, ha concluso.