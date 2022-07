Il presidente della Duma accusa gli Stati Uniti: "Il Covid è uscito dai loro laboratori, devono risarcire il mondo"

globalist

6 Luglio 2022 - 15.48

Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha attaccato gli Stati Uniti usando un’argomentazione fin qui inedita. Il politico russo, infatti, ha addossato ai laboratori Usa la diffusione del virus del Covid in tutto il mondo.

“Gli Stati Uniti devono rimborsare gli altri Paesi per le perdite subite a causa della pandemia di coronavirus. I progetti biologici militari condotti dagli Stati Uniti in tutto il mondo dovrebbero fermarsi ed essere declassificati. Gli Stati Uniti devono rimborsare tutti i Paesi colpiti dalla pandemia per le loro perdite”, ha detto Volodin su Telegram facendo riferimento – secondo quanto aggiunge l’agenza ucraina Ukrainska Pravda – ad alcune dichiarazioni dell’economista americano Jeffrey Sachs, secondo cui “il coronavirus potrebbe essere stato creato in un biolaboratorio statunitense”.