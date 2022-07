Ucraina, Papa Francesco rilancia l'idea: "Voglio andare a Kiev e Mosca"

globalist

Papa Francesco è tornato a parlare di un suo possibile viaggio nelle zone di guerra, per provare a trovare una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina. In un’intervista a Reuters, Francesco ha svelato che ci sono stati scambi di messaggi nella speranza che il presidente russo Vladimir Putin possa “concedermi una finestra per servire la causa della pace”. Il Papa non ha escluso che dopo il viaggio in Canada, previsto a fine luglio, potrebbe recarsi in Ucraina. “La prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali”.

Francesco ha fatto notare che ci sono stati contatti tra il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, su un possibile viaggio a Mosca. I segnali iniziali – ha detto il Papa a Reuters – non sono stati buoni. Si è parlato di questo possibile viaggio per la prima volta, diversi mesi fa, ha detto il Papa, spiegando che Mosca ha risposto che non era il momento giusto. Ha lasciato comunque intendere che ora qualcosa potrebbe essere cambiato.