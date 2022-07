Ucraina, gli 007 di Londra: Putin vuole annettere Kherson e prepara un referendum truccato

globalist

3 Luglio 2022 - 11.26

Preroll

Non si tratta solo del Donbass ma del tentativo di controllare tutto il sud dell’Ucraina e avere l’esclusiva degli accessi sul Mar Nero.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’amministrazione filo-russa nella regione ucraina occupata di Kherson ha fatto sapere che si terrà «entro l’autunno» un «referendum sull’adesione dell’oblast di Kherson alla Federazione russa» ed è «probabile» che la Russia «dia priorità a un voto pseudo-costituzionale nel tentativo di legittimare il suo controllo della regione».

Middle placement Mobile

E’ quanto evidenzia l’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui «trovare una soluzione costituzionale per l’occupazione è probabilmente un obiettivo politico prioritario» per la Russia ed è «molto probabile che sia disposta a truccare il voto per ottenere un risultato accettabile».

Dynamic 1

La regione di Kherson è stata la prima a essere occupata dalle forze russe dopo l’inizio dell’invasione. La valutazione ricorda l’arresto, lo scorso 28 giugno, del sindaco eletto della città di Kherson, Ihor Kolykhaiev, «molto probabilmente nel tentativo di reprimere l’opposizione all’occupazione», ma – si legge – «continua nelle aree occupate» una «diffusa resistenza armata e pacifica».

A fine giugno Kirill Stremousov, numero due dell’amministrazione filo-russa nella regione ucraina occupata di Kherson, ha parlato dell’inizio dei preparativi in vista di un «referendum» sull’adesione alla Federazione russa, senza però indicare alcuna data.