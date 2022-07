Scholz insiste: "Putin aveva pianificato la guerra già da un anno e la continuerà a lungo"

globalist

3 Luglio 2022 - 21.27

Preroll

L’aveva detto e lo ribadisce: “Credo che la decisione di fare questa guerra sia stata presa un anno o anche prima che iniziasse», perché Putin «si è preparato. E quindi sarà in grado di continuare con la guerra per un periodo davvero lungo».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel corso di un’intervista a Cbs.

Middle placement Mobile

Scholz ha anche riconosciuto che è stato un errore da parte dei Paesi europei diventare così dipendenti dall’energia russa. «Avremmo dovuto investire in tutta Europa in infrastrutture, che ci dessero la possibilità di cambiare l’offerta da un giorno all’altro», ha detto, aggiungendo: «La lezione imparata in Europea e in molti altri posti è che deve essere preparato a una situazione del genere».

Dynamic 1

Alla domanda su quanto la Germania spendesse per le importazioni di energia dalla Russia, Sholz ha risposto solo che la somma sta diminuendo.