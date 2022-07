Francia, filiale del colosso delle bibite accusata di crimini di guerra e contro l'umanità

globalist

1 Luglio 2022 - 13.11

In Francia uno scandalo sta scuotendo il mondo dell’imprenditoria, con alcuni giudici che hanno aperto un’inchiesta a Parigi per complicità in crimini contro l’umanità e crimini di guerra di un importante azienda alimentare.

L’Ansa riferisce che l’inchiesta è partita dopo la pubblicazione di un rapporto che accusa una filiale del gigante francese delle bibite, Castel, di aver sostenuto finanziariamente i ribelli nella Repubblica Centrafricana. Lo hanno annunciato alla AFP gli avvocati della ONG The Sentry. Una fonte vicina alla vicenda ha confermato che l’indagine preliminare è stata aperta due giorni fa.