Aborto, la Florida sospende la legge restrittiva: è il quarto stato dove un giudice blocca tutto

30 Giugno 2022 - 19.37

Anche la Florida ha seguito Louisiana, Utah e Texas sulla sospensione dell’applicazione totale del divieto d’aborto sancito dalla Corte Suprema. Dopo Louisiana, Utah e Texas, arriva un altro stop.

La legge firmata ad aprile dal governatore repubblicano Ron DeSantis, e che fissava in 15 settimane il limite entro il quale non si può abortire, è stata bloccata da un giudice, che ha accolto il ricorso d’urgenza presentato anche in Florida dalla rete americana dei consultori Planned Parenthood e dall’American Civil Liberties Union.

La decisione è stata presa dopo due giorni di audizioni. Resta in vigore il limite delle 24 settimane. La nuova legge, più restrittiva, sarebbe dovuta entrare in vigore domani. Il giudice John Cooper, del secondo circuito di Tallahassee, ha annunciato che la sospensione varrà per tutto lo Stato.