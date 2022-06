Putin vola nel Tagikistan e poi Turkmenistan per il vertice del Caspio

globalist

26 Giugno 2022 - 17.09

Il Presidente russo Vladimir Putin visiterà Dushanbe, capitale del Tagikistan, e Ashgabat, capitale del Turkmenistan la prossima settimana, secondo quanto comunicato dal Cremlino. Putin ha parlato sul canale Rossiya 1 di Vgtrk, riporta Interfax.

«Putin arriverà la prossima settimana a Dushanbe per i colloqui con il presidente tagiko Emomali Rahmon. Il programma prevede una discussione e una cena di lavoro. Subito dopo, il presidente russo volerà in Turkmenistan per partecipare al Vertice del Caspio», si legge sul sito del programma televisivo.