Parla la femminista americana Rebecca Traister: "La Destra ci stava lavorando da 50 anni"

26 Giugno 2022 - 11.39

Quello della libertà di scelta per le donne “è sempre stato un terreno conteso. Dopo il XX secolo vittorie importanti come l’accesso all’aborto, i matrimoni interrazziali e più di recente quelli tra persone dello stesso sesso ci hanno dato la sensazione che potessimo solo progredire, c’è stata una sorta di amnesia su una Storia che in realtà è sempre stata brutale e legata a strutture di potere, non solo negli Stati Uniti”. Lo ha detto, in un’intervista al Corriere della Sera, la scrittrice e femminista americana Rebecca Traister, commentando la decisione della Corte Costituzionale degli Stati Uniti che ha abolito il diritto all’aborto.

“C’è una fantasia alla quale non voglio contribuire – ha aggiunto Traister – quella del cambiamento legato alle persone nelle strade, alimentata per decenni anche dai media americani.

Questo rovesciamento di Roe v. Wade è il risultato di un lavoro condotto per mezzo secolo. La destra ha conquistato i consigli scolastici, ha creato incubatori per giudici conservatori (vedi la Federalist Society) e non è un caso che oggi siedano nella Corte Suprema giudici nominati da Trump che facevano parte del team legale che portò alla vittoria di Bush su Gore nelle elezioni del 2000. Ciò è stato possibile anche a causa di una visione astorica. Ora l’idea che la soluzione sia rapida è una fantasia di cui dobbiamo liberarci, perché è destinata a fallire”.