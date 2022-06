Kaliningrad, il putiniano Rogozin minaccia la Lituania: "Ha messo in dubbio i propri confini"

globalist

25 Giugno 2022 - 12.47

Dmitri Rogozin, capo dell’agenzia spaziale russa ha messo oggi in dubbio la legalità dei confini della Lituania, mentre continua a salire la tensione per le restrizioni lituane al passaggio di merci verso l’enclave di Kaliningrad. “Fondamentalmente, la Lituania ha messo così in questione i suoi confini”.

Permettere il libero passaggio delle merci era una condizione posta dalla Russia per riconoscere i confini della Lituania, ex repubblica sovietica, ha detto Rogozin, secondo il quale “con questo, la Lituania non si è sparata sui piedi, ma in testa”. Fedelissimo del presidente Vladimir Putin, Rogozin è il primo alto esponente russo a mettere in dubbio il trattato che riconosce il confine lituano, anche se nei talk show russi c’è già chi ha parlato di aprirsi un “corridoio” verso Kaliningrad.