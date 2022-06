Orban, l'uomo di Putin nella Ue: "Basta sanzioni, ci serve la pace"

globalist

23 Giugno 2022

Orban è l’uomo di fiducia di Putin nell’Unione europea: fosse dipeso da lui le truppe russe sarebbero arrivate a Kiev, deposto Zelensky e nella migliore delle ipotesi instaurato un governo fantoccio. Nella peggiore annessa l’intera ucraina.

E anche adesso l’uomo forte di Budapest fa esattamente quello che fa in Italia il suo amico Salvini: prendere posizioni mascherate da pace che in realtà vanno a vantaggio solo della Russia,

“Quello di cui abbiamo bisogno ora è la pace, non nuove sanzioni, perché l’unico antidoto all’inflazione dovuta alla guerra è la pace». Così in un post su Facebook il primo ministro ungherese Viktor Orban. E come si fa la pace? Lasciando Putin invadere l’Ucraina, come sta facendo, o convincerlo a fermarsi, come tutti chiedono senza essere ascoltati.

Il caso Lituania

Per quanto riguarda il traffico merci tra la Russia e Kaliningrad, in Lituania «stiamo semplicemente applicando il quarto pacchetto di sanzioni adottate in marzo. Non stiamo introducendo sanzioni nazionali: stiamo solo applicando le sanzioni in base alle regole fissate dall’Ue. Probabilmente bisogna definire quelle regole in modo più preciso, ma continueremo ad applicare le sanzioni in base alle regole Ue».

Lo dice il presidente lituano Gitanas Nauseda, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. «Non è una questione bilaterale tra la Russia e la Lituania, è una questione tra l’Ue e la Russia. Mi aspetto solidarietà da parte dei colleghi», conclude.