Volontari Usa catturati, la Russia conferma: "Messaggio da Washington, ne discuteremo"

22 Giugno 2022 - 16.57

Una questione diplomatica che, probabilmente, si risolverà con uno scambio di prigionieri o qualche accordo o contropartita concordata a libello di intelligence.

Mosca ha confermato di avere ricevuto un messaggio da Washington riguardo alla sorte di due cittadini americani catturati in Ucraina e accusati di essere mercenari al soldo di Kiev.

Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Riabkov, aggiungendo che le autorità russe stanno «discutendo» la questione. In precedenza il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, aveva fatto sapere che contatti erano in corso tra gli Usa e la Russia in merito alla vicenda. Riabkov, citato dalla Tass, non ha reso noto il contenuto del messaggio. «Non commentiamo il contenuto delle richieste diplomatiche», ha sottolineato.