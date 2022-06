Ucraina, Scholz: "Kiev avrà le armi di cui ha bisogno in questa fase della guerra"

globalist

22 Giugno 2022 - 17.27

Preroll

Guerra in Ucraina, è il momento di non cedere. “L’Ucraina ottiene le armi di cui ha bisogno in questa fase della guerra. Il presidente Zelensky me lo ha confermato espressamente. Le consegnamo oggi e in futuro”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al Bundestag.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«L’Europa è determinata al fianco del popolo ucraino, questo è il messaggio che Emmanuel Macron, Mario Draghi, Klaus Ioannis e io abbiamo portato a Kiev. Continueremo a sostenerla in modo massiccio, finanziariamente economicamente, dal punto di vista umanitario, politicamente e non da ultimo nella consegna delle armi. E questo per tutto il tempo che l’Ucraina avrà bisogno», ha affermato.