Francia, Macron: "Per ora nessun governo di unità nazionale, i partiti sono contrari"

22 Giugno 2022 - 21.00

Francia, caos dopo le elezioni: dalle consultazioni con i leader dei partiti francesi, il presidente Emmanuel Macron ha tratto la conclusione che “al momento è escluso un governo di unità nazionale”.

La “maggior parte” dei partiti, ha annunciato in diretta tv l’inquilino dell’Eliseo non è d’accordo con questa possibilità. La strada, ha invece chiarito il presidente, è “la ricerca di una maggioranza più ampia e più chiara per agire”.

In questo momento, ha spiegato Macron rivolgendosi al Paese per la prima volta dopo la sconfitta alle legislative di domenica, “dobbiamo tutti insieme imparare a governare e legiferare in modo diverso. Costruire compromessi nuovi nel dialogo, nell’ascolto, nel rispetto è quello che voi avete voluto, e io ne prendo atto”.

“Ho fiducia nello spirito di responsabilità di tutti”, ha proseguito il presidente francese, facendo riferimento sia a un “patto di coalizione sia alla ricerca di maggioranze caso per caso”. Un “nuovo metodo”, una “nuova configurazione”, ha detto Macron, che bisognerà cominciare a “costruire”, già dal momento del suo ritorno dal vertice europeo di Bruxelles.